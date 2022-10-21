Курс доллара до декабря – какие могут быть изменения и почему, рассказал эксперт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Банкиры предсказывают доллару рост к декабрю
Наличный доллар в Украине продолжает оставаться стабильным и даже дешеветь, что делает курс доллара до декабря вполне прогнозируемым и его рост может составить не более 2-3%, то есть 0,8-1,2 грн.
Такое мнение высказал "Телеграфу" Герман Марченко, директор департамента казначейства АО "Коммерческий Индустриальный Банк". По его словам такой оптимистический прогноз оправдается при ряде условий.
Среди них:
- - сдерживание агрессора от новых масштабных захватнических действий;
- - принятие сбалансированного бюджета на 2023 год;
- - активная финансовая помощь международных партнеров Украины;
- - сбалансированная политика НБУ на рынке ценных бумаг.
Вместе с тем в пользу того что этот оптимистичный сценарий вполне реален говорят такие факторы, как:
- ослабление инфляции, которая по итогам сентября составила 1,3-1,5%, что в 1,5 раза меньше прогнозируемой;
- сокращение разрыва между спросом и предложением на иностранную валюту после увеличения лимита для банковских операций до 100 тыс. грн и внедрения банками новой услуги – покупки долларов с их последующим размещением на депозитах, спрос снизился почти на 30%. При этом спрос на доллары всего на 15-20% превышает предложение;
- донорские вливания в экономику страны, фактически, денежная помощь позволяет стабилизировать негативные процессы в экономике, а возобновление миссии МВФ свидетельствует об общих положительных сдвигах в экономике страны;
"Конечно же, успехи ВСУ являются одним из важнейших психологических факторов стабилизации курса валют. Граждане Украины становятся увереннее в будущем. Освобождение территорий – это возможность постепенно восстанавливать экономику в деоккупированных регионах", — подчеркнул собеседник "Телеграфа".
В то же время в НБУ признались, что спрос на доллар со стороны населения растет с целью ее дальнейшего размещения на депозитах в банке, и такая тенденция продолжает набирать обороты.