Курс доллара: НБУ предложил новую схему населению, на которой можно заработать

НБУ придумал новый способ остановить девальвацию гривни

В пятницу, 21 октября, НБУ разрешил населению покупать безналичный доллар у Нацбанка по официальному курсу в 36,57 грн за доллар и размещать на депозит в банках. Правда, после окончания срока действия депозита эти доллары следует обязательно продать обратно Национальному банку.

При этом сумма покупки и количество вкладов никак не ограничивается, а процентные ставки по депозитам определяет банк. Однако разорвать такой депозитный договор досрочно и забрать свои деньги до истечения срока действия депозитарного вклада – невозможно.

По оценкам Национального банка, такой инструмент создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту, что будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка.

При этом самим банкам разрешается покупать безналичный доллар у НБУ по 36,57 грн на сумму таких депозитов граждан, и хранить их в НБУ как гарантию от валютных рисков при размещении депозитов граждан.

Как пишет на свой странице в Facebook экономический эксперт Евгений Дубогрыз, НБУ таким образом снижает давление на гривну, позволяя населению частично удовлетворить спрос на доллар и экономит свои золотовалютные резервы.

С другой стороны, когда купленные сегодня доллары население будет продавать обратно НБУ, последнему придется скорее всего печатать новую гривну для выкупа валюты, что чревато ростом цен и опасностью девальвации для гривны.

Однако в целом по мнению банкиров курс доллара до конца осени вырастет незначительно – максимум на 0,8-1,2 грн.