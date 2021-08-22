Гопак на землі і в небі: під Дніпром пройшло масштабне авіашоу "Вільне небо" (відео)

Відвідувачі залишилися задоволені.

Під Дніпром напередодні 30-річчя від дня проголошення Незалежності України влаштували святковий авіашоу "Вільне небо".

Кадрами з заходу поділився "Дніпро Оперативний".

Шоу проходило у села Майське на місцевому аеродромі. Під час нього в повітря неодноразово піднімалися різні літаки і вертольоти, на яких їх пілоти демонстрували різні фігури вищого пілотажу

Родзинкою шоу стало виконання гопака на землі і в небі. Після нього дійство перемістилося до сцени, де виступили Руслана та Ivan NAVI.

В цілому відвідувачам шоу відбувається сподобалося і багато хто з них поділилися яскравими враженнями від побаченого.

Як повідомлялося раніше, в Києві до Дня Незалежності проведуть масштабний військовий парад, а в Одесі пройде масштабна демонстрація можливостей ВМС ЗСУ.

Про те, як будуть проходити урочисті заходи в Одесі, Львові та Дніпрі можна прочитати у відповідному матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.