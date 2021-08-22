Укр

"Старый мир" проигрывает: о чем говорят магические 70% в опросе ко Дню независимости

Автор
А. Питонов
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"Старый мир" проигрывает: о чем говорят магические 70% в опросе ко Дню независимости Новость обновлена 22 августа 2021, 12:05
Настроение людей четко демонстрирует, что Украина - не Россия

Население все больше гордится быть гражданами Украины, и это показательно

В августе совместно Фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова был проведен опрос, посвященный 30 годам Независимости Украины.

Накануне этого праздника "Телеграф" попросил охарактеризовать полученные данные, а также успехи и проблемы нашей страны профессора политологии Киево-Могилянской академии, научного директора Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексея Гараня.

"Характеризуя основные результаты опроса, я бы сделал акцент на магических 70%. И это не о тех, кто голосовал в 2019-м за Зеленского, – подчеркивает Алексей Гарань. – Согласно данным нашего августовского опроса, 72% респондентов гордятся тем, что являются гражданами Украины. И эта цифра растет. В 2002 году таких было лишь около 40%. Цифра выросла после "Оранжевой революции" (достигла 50%), упала в 2012 году. А после 2014 года вновь начала расти. Эта цифра – очень показательна. Мы понимаем, что сложная ситуация – идет война, звучит постоянная критика власти, украинцы традиционно считают, что "события в стране развиваются в неправильном направлении". Последнее, кстати, характерно для политической культуры украинцев, критично настроенных к любой власти. Тем не менее, такое большое количество человек гордятся, что являются гражданами Украины. Признаюсь, эта цифра была для меня в определенной мере неожиданно высокой".

Еще 70% считают, что Украина способна преодолеть имеющиеся проблемы и трудности.

"Конечно, половина респондентов считает, что мы сможем с этим справиться в более отдаленной перспективе. Но всё же – большинство настроено позитивно касательно будущего Украины", – отмечает Алексей Гарань.

И третья важная цифра из магических 70%. Исследование показало, что 72% считают, что любой сильный лидер должен придерживаться законов, не нарушать их.

"Украинцы поддерживают так называемую "сильную руку". Но при этом не готовы согласиться на нарушение таким лидеров законов и их свобод, – поясняет профессор. – Кстати, если говорить об отношении к демократии, тут есть тоже интересные данные. Мы спрашивали, что лучше для Украины – демократия или (при определенных обстоятельствах) авторитарный режим. Так вот – 54% назвали демократию более желаемым строем. Лишь 20% согласны с тем, что при определенных обстоятельствах лучше был бы авторитарный режим. Для меня более половины опрошенных, которые поддерживают демократию – это тоже позитивная цифра. Мы знаем, как у нас много делается для того, чтобы дискредитировать демократию. Это делает и страна-агрессор – Россия, и подконтрольные ей структуры в стиле "а что вам эта демократия дала? ", "что вам дало Соглашение об ассоциации с ЕС? ", "всё стало лишь хуже". К сожалению, такие тезисы внутри Украины поддерживаются даже людьми, не считающими себя пророссийскими, но придерживающимися мема "всё пропало". И, тем не менее, общество показывает свою достаточную зрелость".

Если говорить о достижениях, такой опрос, по мнению Алексея Гараня, четко показывает, что Украина – не Россия. Там таких цифр не может быть по определению.

"Украина и не Афганистан, – отмечает профессор. – Привожу этот пример, потому что сейчас это популярная тема, некоторые пропагандисты пытаются проводить параллели между ситуацией в Афганистане и возможной ситуацией в Украине. Мы сами отстояли свою Независимость в 2014 году, когда началась российская агрессия. Нам не помогли, хоть должны были, согласно Будапештскому меморандуму. Мы сами и в 2004 и в 2014 выходили на Майдан. Да, Запад потом ввел антироссийские санкции. Но воюем мы сами!"

Достижением за 30 лет Независимости стало то, что у нас есть демократия, уверен Алексей Гарань. Причем ее удалось сберечь, по словам профессора, несмотря на движение в сторону авторитаризма времен президентства Кучмы и Януковича.

"У нас есть свободы, за которые мы готовы бороться. У нас сформировалась украинская политическая нация, которая включает в себя представителей разных этнических, языковых, религиозных групп. И наличие такой политической нации – причина того, почему Путину не удалась "русская весна". У нас есть гражданское общество, активность людей. Это успехи и позитивы", – подчеркивает научный директор Фонда "Демократические инициативы".

Он также обращает внимание, что у нас, несмотря на сопротивление им так называемого "старого мира", проводятся реформы.

"Да, в той же борьбе с коррупцией нужно сделать еще много. Но часто мы недооцениваем, не видим, сколько всего сделано, – отмечает Алексей Гарань. – Одна из ярких побед на этом фронте – Внешнее независимое оценивание (ВНО), которое фактически устранило коррупцию при поступлении в вузы. При советской системе везде действовал блат. Сейчас – сдал ВНО и имеешь возможность поступить. Молодое поколение порой просто не может сравнить то, что имеем, с тем, что было раньше. То же получение загранпаспорта десять лет назад превращалось в хождение по мукам. А сейчас действуют прекрасные сервисные центры. Ранее чтобы что-то выяснить в налоговой, нужно было бегать, выстаивать неимоверные очереди, проходить все бюрократические круги ада. Теперь всё делается в электронном режиме, можно получить консультацию. Нам точно есть, с чем встречать 30 лет Независимости, чем гордится. Не нужно вешать нос – всё у нас получится в исторической перспективе".

Напомним, в Киеве 18 августа тысячи военных при участии боевой техники и авиации провели репетицию праздничного парада.

В Одессе ко Дню Независимости устроят военно-морской парад, а в субботу, 21 августа, местные жители смогли увидеть его репетицию.

Как сообщалось ранее, сотрудники американского посольства в Киеве ко Дню Независимости спели песню украинской рок-группы Kozak System.

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