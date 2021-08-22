"Старий світ" програє: про що говорять магічні 70% в опитуванні до Дня незалежності

Населення все більше пишається бути громадянами України, і це показово

У серпні спільно Фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова було проведено опитування, присвячене 30 рокам Незалежності України.

Напередодні цього свята "Телеграф" попросив охарактеризувати отримані дані, а також успіхи і проблеми нашої країни професора політології Києво-Могилянської академії, наукового директора Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Олексія Гараня.

"Характеризуючи основні результати опитування, я б зробив акцент на магічних 70%. І це не про тих, хто голосував в 2019-м за Зеленського, — підкреслює Олексій Гарань. — Згідно з даними нашого серпневого опитування, 72% респондентів пишаються тим, що є громадянами України. І ця цифра зростає. у 2002 році таких було лише близько 40%. цифра зросла після "Помаранчевої революції" (досягла 50%), впала в 2012 році. А після 2014 року знову почала зростати. ця цифра — дуже показова. ми розуміємо, що складна ситуація — йде війна, звучить постійна критика влади, українці традиційно вважають, що "події в країні розвиваються в неправильному напрямку". Останнє, до речі, характерно для політичної культури українців, критично налаштованих до будь-якої влади. Проте, така велика кількість людей пишається, що є громадянами України. Зізнаюся, ця цифра була для мене певною мірою несподівано високою".

Ще 70% вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми і труднощі.

"Звичайно, половина респондентів вважає, що ми зможемо з цим впоратися в більш віддаленій перспективі. Але все ж — більшість налаштована позитивно щодо майбутнього України", — зазначає Олексій Гарань.

І третя важлива цифра з магічних 70%. Дослідження показало, що 72% вважають, що будь-який сильний лідер повинен дотримуватися законів, не порушувати їх.

"Українці підтримують так звану «сильну руку». Але при цьому не готові погодитися на порушення таким лідерів законів і їх свобод, — пояснює професор. — До речі, якщо говорити про ставлення до демократії, тут є теж цікаві дані. Ми запитували, що краще для України — демократія або (за певних обставин) авторитарний режим. Так ось — 54% назвали демократію більш бажаним ладом. Лише 20% згодні з тим, що при певних обставинах краще був би авторитарний режим. Для мене більше половини опитаних, які підтримують демократію — це теж позитивна цифра. Ми знаємо, як у нас багато робиться для того, щоб дискредитувати демократію. Це робить і країна-агресор — Росія, і підконтрольні їй структури в стилі "А що вам ця демократія дала?", "Що вам дала Угода про асоціацію з ЄС?", "Все стало лише гірше". На жаль, такі тези всередині України підтримуються навіть людьми, які не вважають себе проросійськими, але дотримуються мему "все пропало". І, тим не менш, суспільство показує свою достатню зрілість".

Якщо говорити про досягнення, таке опитування, на думку Олексія Гараня, чітко показує, що Україна — не Росія. Там таких цифр не може бути за визначенням.

"Україна і не Афганістан, — зазначає професор. — Наводжу цей приклад, тому що зараз це популярна тема, деякі пропагандисти намагаються проводити паралелі між ситуацією в Афганістані і можливою ситуацією в Україні. Ми самі відстояли свою Незалежність в 2014 році, коли почалася російська агресія. Нам не допомогли, хоч повинні були, згідно з Будапештським меморандумом. Ми самі і в 2004 і в 2014 виходили на Майдан. Так, Захід потім ввів антиросійські санкції. Але воюємо ми самі!"

Досягненням за 30 років Незалежності стало те, що у нас є демократія, впевнений Олексій Гарань. Причому її вдалося зберегти, за словами професора, незважаючи на рух в сторону авторитаризму часів президентства Кучми і Януковича.

"У нас є свободи, за які ми готові боротися. У нас сформувалася українська політична нація, яка включає в себе представників різних етнічних, мовних, релігійних груп. І наявність такої політичної нації — причина того, чому Путіну не вдалася "російська весна". У нас є громадянське суспільство, активність людей. Це успіхи і позитиви", — підкреслює науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи".

Він також звертає увагу, що у нас, незважаючи на опір їм так званого "старого світу", проводяться реформи.

"Так, в тій же боротьбі з корупцією потрібно зробити ще багато. Але часто ми недооцінюємо, не бачимо, скільки всього зроблено, — зазначає Олексій Гарань. — Одна з яскравих перемог на цьому фронті — Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке фактично усунуло корупцію під час вступу до вищих навчальних закладів. При радянській системі всюди діяв блат. Зараз — склав ЗНО і маєш можливість вступити. Молоде покоління часом просто не може порівняти те, що маємо, з тим, що було раніше. Те ж отримання закордонного паспорта десять років тому перетворювалося в ходіння по муках. А зараз діють прекрасні сервісні центри. Раніше щоб щось з’ясувати в податковій, потрібно було бігати, вистоювати неймовірні черги, проходити всі бюрократичні кола пекла. Тепер все робиться в електронному режимі, можна отримати консультацію. Нам точно є, з чим зустрічати 30 років Незалежності, чим пишатися. Не потрібно вішати ніс — все у нас вийде в історичній перспективі".

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