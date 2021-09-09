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Раби на плантаціях: на Дніпропетровщині знайшли барак зі 120 невільниками, яких примушували збирати врожай (фото)

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Автор
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Справою зайнялася столична прокуратура Новина оновлена 09 вересня 2021, 16:03
Справою зайнялася столична прокуратура

Рабів зловмисники підшукували на вокзалах, а замість зарплат — наливали спиртне і тиснули психологічно

У Дніпропетровській області розсекретили барак, в якому утримували в рабстві близько 120 чоловік з Києва, Одеси, Дніпра та інших міст.

За інформацією прокуратури Києва, своє коріння злочинна схема мала в столиці: саме тут на ряду з іншими українськими містами вербувальники підшукували людей для трудового рабства. Правоохоронці вже довели, що злочинці підшукували на вокзалах великих міст людей, які опинилися в складних обставинах і без даху над головою. Обіцяючи до 4000 грн зарплати на місяць, а також житло і харчування, вони вмовляли людей їхати на заробітки на Дніпропетровщину, де потрібно було вирощувати і збирати сільгосппродукцію.

Але після приїзду було дещо інакше: людей селили в розвалені будинки без будь-яких умов, годували погано, наливали спиртне, а зарплату і зовсім не платили.

Кожен день трудові раби проводили на полі по 12-16 годин. У прокуратурі кажуть, що за ними цілодобово стежили так звані бригадири, які не випускали "підлеглих" за межі бараків, принижували і тиснули психологічно. Якщо хтось хотів піти на волю, до них застосовували насильство.

Правоохоронці кажуть, що в ході спецоперації їм вдалося звільнити з трудового рабства 120 осіб, з яких 17 написали заяви в поліцію.

За торгівлю людьми затриманим вербувальникам і "бригадирам" загрожує до 12 років в’язниці. Розслідування у цій справі триває, розшукуються і інші особи, які можуть бути причетні до цієї схеми.

Нагадаємо, чоловіка з Тернопільської області, що поїхав на заробітки в Запорізьку область і ще 16 липня зниклого там, взяли в рабство в херсонському селі. Рідним довелося заплатити гроші за його викуп.

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