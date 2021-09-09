Укр

Рабы на плантациях: на Днепропетровщине нашли барак со 120 невольниками, которых принуждали собирать урожай (фото)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Делом занялась столичная прокуратура Новость обновлена 09 сентября 2021, 16:03
Делом занялась столичная прокуратура

Рабов злоумышленники подыскивали на вокзалах, а вместо зарплат — наливали спиртное и давили психологически

В Днепропетровской области рассекретили барак, в котором удерживали в рабстве около 120 человек из Киева, Одессы, Днепра и других городов.

По информации прокуратуры Киева, свои корни преступная схема имела в столице: именно здесь на ряду с другими украинскими городами вербовщики подыскивали людей для трудового рабства. Правоохранители уже доказали, что преступники подыскивали на вокзалах крупных городов людей, которые оказались в сложных обстоятельствах и без крыши над головой. Обещая до 4000 грн зарплаты в месяц, а также жилье и питание, они уговаривали людей ехать на заработки на Днепропетровщину, где нужно было выращивать и собирать сельхозпродукцию. 

Но по приезде дело обстояло иначе: людей селили в разваленные дома без каких-либо условий, кормили плохо, наливали спиртное, а зарплату и вовсе не платили. 

Каждый день трудовые рабы проводили на поле по 12-16 часов. В прокуратуре говорят, что за ними круглосуточно следили так называемые бригадиры, которые не выпускали "подчиненных" за пределы бараков, унижали и давили психологически. Если кто-то хотел уйти на волю, к ним применяли насилие.

Правоохранители говорят, что в ходе спецоперации им удалось освободить из трудового рабства 120 человек, из которых 17 написали заявления в полицию.

За торговлю людьми задержанным вербовщикам и "бригадирам" грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование по этому делу продолжается, разыскиваются и другие лица, которые могут быть причастны к этой схеме.

Напомним, мужчину из Тернопольской области, поехавшего на заработки в Запорожскую область и еще 16 июля пропавшего там, взяли в рабство в херсонском селе. Родным пришлось заплатить деньги за его выкуп.

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