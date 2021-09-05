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Поїхав на курорт, а потрапив у рабство: як відпочинок у Кирилівці обернувся для українця полоном

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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У Херсонській області місцеві взяли в рабство чоловіка Новина оновлена 05 вересня 2021, 15:44
У Херсонській області місцеві взяли в рабство чоловіка

Рідні зниклого чоловіка заплатили викрадачам гроші за його повернення

Чоловіка з Тернопільської області, який поїхав на заробітки в Запорізьку область і ще 16 липня зник там, взяли в рабство у херсонському селі. Рідним довелося заплатити гроші за його викуп.

Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє "РІА Мелітополь".

35-річний Віталій Харчук, який поїхав працювати в Кирилівку Запорізької області, зник по дорозі до Мелітополя.

Сестра тернополянина заявила про зникнення брата в поліцію і його півтора місяця намагалися знайти. Волонтери також запропонували свою допомогу для більшої ефективності пошуків. Звичайно ж, всі думали, що чоловік пропав десь в Запорізькій області і не могли його знайти.

Як потім виявилося, Віталія забрали в рабство в Херсонську область. Чоловікові доводилося безплатно працювати на своїх викрадачів. Крім нього там були й інші раби.

Віталій зміг додзвонитися родичам, попросивши телефон в одного з жителів села, де його утримували.

Після розмови зі зниклим чоловіком, його родичі не звернулися в поліцію, а самі поїхали до Херсонської області, де заплатили гроші, щоб забрати Віталія додому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, минулого року на Закарпатті затримали чоловіка, який вербував дівчат і продавав їх в секс-рабство до Словаччини.

Нагадуємо, що у квітні 2021 роки знову таки на Закарпатті троє молодих хлопців з Індії потрапили в рабство до місцевих жителів — іноземці їхали працювати в ЄС.

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