Машина від удару тричі прокрутилася: таксист влаштував феєричну аварію вночі у Дніпрі (фото та відео)

Одні з автомобілів врізався у зупинку транспорту та вилетів на тротуар.

У Дніпрі вночі на перехресті вулиць Уральська та Робоча сталася ДТП. Очевидці повідомляють, що машина Nissan служби таксі Opti перетинала перехрестя на миготливий жовтий. Водночас на перетині проїжджих частин їхала Skoda. Машини зіткнулися.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Від удару таксиста віднесло у зупинку і він зніс відбійники. Також машина вилетіла на тротуар та зачепила конструкцію самої зупинки, розбивши скло.

Місце ДТП на карті

Друге авто закрутило і воно зробило кілька повних обертів. Зазначається, що водій таксі перетинав перехрестя на високій швидкості — зупинитися вдалося після зіткнення лише за 40 метрів. На відео видно, що за кілька секунд до моменту аварії водію Skoda увімкнувся зелений сигнал світлофора.

На момент аварії на зупинці громадського транспорту не було людей — ДТП сталося вночі . Попередньо — обидва водії вціліли у зіткненні.

Раніше "Телеграф" писав про масштабну аварію на трасі поблизу Одеси. У потрійному ДТП загинула людина.