У Дніпрі камери зняли посеред вулиці незвичайного "моржа" (відео)

Містянин доволі специфічно відреагував на сніг, який випав

У Дніпрі невідомий чоловік став героєм дня після того, як потрапив до об’єктивів камер спостереження в якості "морж". Посеред білого дня він зупинився на вулиці і почав обтиратися снігом.

Роликом із місця подій поділилися 26 грудня у Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

Повідомляється, що інцидент трапився на Слобожанському проспекті. Така велика кількість снігу порадувала дніпрян вперше за кілька днів, тож, здається, загартована людина вирішила знову перевірити свій організм на витримку.

Знявши верхній одяг, чоловік акуратно склав його біля чужої машини, кілька разів швидко обтер торс снігом, зробив розминку, а потім вирушив додому.

Що примітно, камери й надалі зафіксували його із голим "верхом" — незважаючи на мінусову температуру на вулиці.

У соцмережах вже жартують, що чоловік просто міг забути чи не встигнути прийняти вдома душ. Дехто також сміється, що можна було б вибрати для сніжних "ванн" місце й куди чистіше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про менш екстремальну, але все ж таки вражаючу задумку одеських "моржів", які наприкінці листопада влаштували благодійний заплив у Чорному морі. Повідомлялося, що температура води та повітря приблизно співпадала, коливаючись у районі 10-11 градусів Цельсія.