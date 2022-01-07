"На халяву і оцет...": у Дніпрі масово крадуть йоржики з громадських туалетів (фото)

Факти вандалізму у місті вважають далеко не поодинокими явищами

У Дніпрі вандали спокусилися на громадські туалети: розмальовують стіни балончиками, розкидають сміття та папір, ламають пеленальні столики, а зараз почали масово красти йоржики.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив заступник міського голови міста Михайло Лисенко.

За словами заммера, лише упродовж останнього року на вулицях Дніпра було встановлено півтора десятка сучасних громадських туалетів для безкоштовного користування. Вбиральні оснащені всім необхідним — від паперу до мила. Але недобросовісні жителі міста систематично вчиняють акти вандалізму в туалетах: розмальовують, нищать, обкрадають та навіть намагаються підпалити їх.

Громадський туалет міста Дніпра

Розмальовані балончиком стіни у громадському туалеті

Останніми днями з вбиралень масово почали пропадати йоржики для миття унітазів. Коли на місце вкраденого предмету ставлять новий, він також зникає через невеликий проміжок часу.

Невідомі влаштовуюсь справжній хаос у вбиральнях, нехтуючи роботою прибиральниць

"Надзвичайно цікаво, яким чином здійснюється транспортування йоржиків до житла їхнього викрадача? У сумку і потім подорож у громадському транспорті? Реально, дуже цікаво", — йдеться в тексті публікації Лисенка.

Наостанок посадовець зазначив, що крадіжки йоржиків в Дніпрі вже стали систематичними і відбуваються по два рази на тиждень у кожній нововстановленій вбиральні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі до квартири залетів кажан: тварина випала з вентиляційного отвору у ванній кімнаті. Господарі помешкання не розгубились і одразу подзвонили на спецлінію Служби "101", закликавши рятувальників допомогти у вилові кажана. На щастя, він залишився цілим та неушкодженим.