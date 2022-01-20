На вулиці у Дніпрі знайшли переноску з кішкою - виявилося, господиню вбили по дорозі до ветклініки (фото 18+)

Останні години життя вбитої потрапили на камери спостереження

На одній з вулиць Дніпра знайшли труп жінки з розбитою головою. За попередніми відомостями нещасну жорстоко вбили.

Як повідомляє Telegram-канал "Днепр Оперативный", тіло жінки з видимими тілесними ушкодження, яке лежало обличчям до землі, знайшли на вулиці Надії Алєксєєнко неподалік покинутої будівлі.

Скріншот карти з поміткою вулиці, де було знайдено труп

Згідно з попередньою інформацією, правоохоронці особу загиблої поки що не встановили, тож до упізнання закликають долучитися всіх небайдужих.

Загибла жінка, тіло якої знашли у Дніпрі

Її прикмети: жінка віком близько 50-55 років, має зріст 160-165 сантиметрів, міцної статури. Волосся рудого кольору, фарбоване.

Була одягнута у чорне пальто з капюшоном, чоботи невисокі чорного кольору та червоний берет. При собі у загиблої був чорний невеличкий рюкзак.

Також відомо, що того ж дня на вулиці Боброва було виявлено переноску для тварин, в якій знаходилась кішка.

Переноска з твариною, яку виявили на вул. Боброва

Згодом правоохоронцям вдалося встановити, що ця переноска належить вбитій жінці, тіло якої знайшли перед тим неподалік покинутої будівлі.

Карта з поміткою, де знайшли переноску зкішкою

У поліції припускають, що загибла несла кішку, яка має рану на лапі, до ветеринарної клініки. Про це свідчать і відео з камер спостереження, яким вдалося зафіксувати вбиту.

Жінку з переноскою вдалося зафіксувати камерами спостереження

У притулку, куди принесли тварину, власницею якої була загибла, зазначають, що жінка покинути кішку не могла, за нею дуже добре доглядали.

Кішку загиблої оглянули ветеринари

Шановні жителі міста та області, якщо вам відома хоча б якась інформація, котра допоможе слідчим встановити обставини загибелі вказаної особи, повідомте про це за номерами телефонів (093) 665-95-82 та (067) 609-92-28, "102" або у найближчий відділок поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з вулиць Дніпра, неподалік теплотраси, знайшли понівечений труп жінки. Шкіра на голові загиблої була здерта, тож правоохоронці припускають, що трупом встигли "поласувати"вуличні тварини.