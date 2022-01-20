На вулиці у Дніпрі знайшли переноску з кішкою - виявилося, господиню вбили по дорозі до ветклініки (фото 18+)
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Останні години життя вбитої потрапили на камери спостереження
На одній з вулиць Дніпра знайшли труп жінки з розбитою головою. За попередніми відомостями нещасну жорстоко вбили.
Як повідомляє Telegram-канал "Днепр Оперативный", тіло жінки з видимими тілесними ушкодження, яке лежало обличчям до землі, знайшли на вулиці Надії Алєксєєнко неподалік покинутої будівлі.
Згідно з попередньою інформацією, правоохоронці особу загиблої поки що не встановили, тож до упізнання закликають долучитися всіх небайдужих.
Її прикмети: жінка віком близько 50-55 років, має зріст 160-165 сантиметрів, міцної статури. Волосся рудого кольору, фарбоване.
Була одягнута у чорне пальто з капюшоном, чоботи невисокі чорного кольору та червоний берет. При собі у загиблої був чорний невеличкий рюкзак.
Також відомо, що того ж дня на вулиці Боброва було виявлено переноску для тварин, в якій знаходилась кішка.
Згодом правоохоронцям вдалося встановити, що ця переноска належить вбитій жінці, тіло якої знайшли перед тим неподалік покинутої будівлі.
У поліції припускають, що загибла несла кішку, яка має рану на лапі, до ветеринарної клініки. Про це свідчать і відео з камер спостереження, яким вдалося зафіксувати вбиту.
У притулку, куди принесли тварину, власницею якої була загибла, зазначають, що жінка покинути кішку не могла, за нею дуже добре доглядали.
Шановні жителі міста та області, якщо вам відома хоча б якась інформація, котра допоможе слідчим встановити обставини загибелі вказаної особи, повідомте про це за номерами телефонів (093) 665-95-82 та (067) 609-92-28, "102" або у найближчий відділок поліції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з вулиць Дніпра, неподалік теплотраси, знайшли понівечений труп жінки. Шкіра на голові загиблої була здерта, тож правоохоронці припускають, що трупом встигли "поласувати"вуличні тварини.
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