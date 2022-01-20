На улице в Днепре нашли переноску с кошкой – оказалось, хозяйку убили по дороге в ветклинику (фото 18+)

Последние часы жизни убитой попали на камеры наблюдения

На одной из улиц Днепра обнаружили труп женщины с разбитой головой. По предварительным сведениям несчастную жестоко убили.

Как сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный", тело женщины с видимыми телесными повреждениями, которое лежало лицом к земле, нашли на улице Надежды Алексенко, неподалеку от заброшенного здания.

Скриншот карты с пометкой улицы, где был найден труп

Согласно предварительной информации, правоохранители личность погибшей пока не установили, поэтому к опознанию призывают приобщиться всех неравнодушных.

Погибшая женщина, тело которой нашли в Днепре

Ее приметы: женщина в возрасте около 50-55 лет, имеет рост 160-165 сантиметров, крепкого телосложения. Волосы рыжего цвета, крашеные.

Была одета в черное пальто с капюшоном, сапоги невысокие черного цвета и красный берет. При себе у погибшей был черный маленький рюкзак.

Также известно, что в тот же день на улице Боброва была обнаружена переноска для животных, в которой находилась кошка.

Переноска с животным, обнаруженным на ул. Боброва

Впоследствии правоохранителям удалось установить, что эта переноска принадлежит убитой женщине, тело которой перед этим было обнаружено неподалеку от заброшенного здания.

Карта с пометкой, где нашли переноску с кошкой

В полиции предполагают, что погибшая несла кошку, имеющую рану на лапе, в ветеринарную клинику. Об этом свидетельствуют и видео с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать убитую.

Женщину с переноской удалось зафиксировать камерами наблюдения

В приюте, куда принесли животное, владелицей которого была погибшая, отмечают, что женщина просто так бросить кошку не могла — за ней очень хорошо ухаживали.

Кошку погибшей осмотрели ветеринары

Уважаемые жители города и области, если вам известна какая-либо информация, которая поможет следователям установить обстоятельства гибели указанного лица, сообщите об этом по телефонам (093) 665-95-82 и (067) 609-92-28, "102" или в ближайшее отделение полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц Днепра, недалеко от теплотрассы, нашли изуродованный труп женщины. Кожа на голове погибшей была содрана, поэтому правоохранители предполагают, что трупом успели "полакомиться" уличные животные.