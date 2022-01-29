"Як же соромно": українців здивували умови у лікарні, де лікують поранених на "Південмаші" у Дніпрі

Після трагедії на лікуванні перебувають п'ятеро людей, яким вдалося вціліти після стрілянини

У мережі з'явились перші фотографії з дніпровської лікарні, де зараз лікують п'ятьох поранених в результаті обстрілу, який на території "Південмашу" влаштував нацгвардієць. Умови, в яких перебувають поранені, користувачам здалися, м'яко кажучи, не найкращими.

Кадри були оприлюднені на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у соцмережі, проте можливість їх коментувати під дописом була обмежена.

Денис Монастирський відвідав поранених у Дніпрі

У тексті від МВС йдеться про те, що усі поранені від рук "дніпровського стрілка" зараз перебувають у досить тяжкому стані. Що стосується дівчини, яка отримали аж три кульових поранення, то дихати самостійно вона не в змозі, проте перебуває при свідомості. Медики відзначають, що в усіх потерпілих спостерігається позитивна динаміка.

Поранені від рук "дніпровського стрілка" мають позитивну динаміку

Тим часом користувачі мережі у коментарях під публікацією "Телеграфу" відзначають, що за такий стан палат, з обшарпаними стінами та плиткою і ковдрами часів СРСР, в яких зараз знаходяться поранені, керівництву лікарні та міста в цілому мало б бути соромно.

Є й такі, хто відзначає, що головним є не те, в яких умовах знаходяться потерпілі, а що їм вдалося вціліти після такої трагедії та їх життю вже нічого не загрожує.

Нагадаємо, що уночі 27 січня на території дніпровського заводу "Південмаш" солдат-нацгвардієць влаштував стрілянину з автомата по товаришах. Унаслідок вказаної трагедії було вбито п'ятеро людей і ще стільки ж поранено.

Також "Телеграф" повідомляв, що уродженець Одеської області Артемій Рябчук відкрив вогонь по людях нібито через те, що вирішив помститися за систематичний булінг з боку побратимів, якому він піддавався після того, як став учасником конфлікту між товаришами по службі. Про те, що між військовими сталася бійка, солдат-вбивця повідомив керівництво Нацгвардії, проте останні жодних дій після цього не вчинили, натомість самого Рябчука на службі визнали "стукачем".