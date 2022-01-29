"Как же стыдно": украинцев удивили условия в больнице, где лечат раненных на "Южмаше" в Днепре

После трагедии на лечении находятся пять человек, которым удалось уцелеть после стрельбы

В сети появились первые фотографии из днепровской больницы, где сейчас лечат пятерых раненых в результате обстрела, который на территории "Южмаша" устроил нацгвардеец. Условия, в которых находятся потерпевшие, пользователям показались, мягко говоря, не лучшими.

Кадры были обнародованы на странице Министерства внутренних дел в соцсети, однако возможность их комментировать под публикацией была ограничена.

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В тексте от МВД говорится, что все раненые от рук "днепровского стрелка" сейчас находятся в тяжелом состоянии. Что касается девушки, получившей аж три огнестрельных ранения, то дышать самостоятельно она не в состоянии, однако находится в сознании. Медики отмечают, что у всех пострадавших положительная динамика.

Раненые от рук "днепровского стрелка" имеют положительную динамику

Между тем пользователи сети в комментариях под публикацией "Телеграфа" отмечают, что за такое состояние палат, с обшарпанными стенами, а также плиткой и одеялами времен СССР, в которых сейчас находятся раненые, руководству больницы и города в целом должно быть стыдно.

Есть и такие, кто отмечает, что главное не то, в каких условиях находятся пострадавшие, а что им удалось уцелеть после такой трагедии и их жизни уже ничего не угрожает.

Напомним, что ночью 27 января на территории днепровского завода "Южмаш" солдат-нацгвардеец устроил стрельбу из автомата по товарищам. В результате указанной трагедии были убиты пять человек и еще столько же ранены.

Также "Телеграф" сообщал, что уроженец Одесской области Артемий Рябчук открыл огонь по людям якобы из-за того, что решил отомстить за систематический буллинг со стороны сослуживцев, которому он подвергался после того, как стал участником конфликта. По предварительным данным о драке солдат сообщил руководству Нацгвардии, но те никаких действий после этого не предприняли. После этого Рябчука на службе признали "стукачем".