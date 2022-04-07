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Під Дніпром дівчина станцювала тверк біля пам’ятника Героям АТО та попросила грошей за вибачення (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Дівчина непристойно станцювала біля меморіалу Новина оновлена 07 квітня 2022, 10:09
Дівчина непристойно станцювала біля меморіалу

"Прославитися" у юної кам’янчанки явно вийшло

У Кам’янському (Дніпропетровська область) дівчина станцювала біля пам’ятника Героям АТО, поки багато інших героїв зараз кладуть життя на боротьбу з агресором, після чого попросила грошей за вибачення.

Відео та скріни з її акаунтів опублікував місцевий канал "Х**вое Каменское".

Зазначається, що скандал розпочався 5 квітня. У мережі з обуренням стали розповсюджувати відео з TikTok дівчини, на яких вона танцює тверк під російський поп-хіт прямо на тлі пам’ятника загиблим військовим.

Варто зауважити, що складно не помітити, чому саме присвячено пам’ятник, оскільки він стоїть на площі Героїв АТО, на ньому є напис "Герої не вмирають", а за ним одразу розміщені стенди із відомими кадрами із зони АТО та фотографіями з іменами загиблих.

Площа Героїв АТО у Кам’янському
Площа Героїв АТО у Кам’янському

У коментарях під відео дівчина спочатку заявила, ніби "нічого страшного, а я ж не на пам’ятник вилізла танцювати".

Пізніше вона жартома попросила скинути їй грошей на карту, щоб вона записала вибачення.

Надвечір 6 квітня скандал набрав таких обертів, що вибачення таки довелося записати.

Але українці все одно дуже обурені її вчинком та помічають, що на відео не спостерігається особливої щирості.

"Ганьба", "Школа, сім’я — куди дивляться?", "Я так думаю буде ще одне вибачення", "Попіарилася — відгребе", "Ні краплі розуміння та каяття", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше у мережі "прославився" хлопець із Кривого Рогу, який назвав українських військових "гарматним м’ясом".

Теги:
#Скандал #Пам'ятник #Кам'янське
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