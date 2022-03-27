"У рот е**л цю війну": хлопець назвав українських захисників "гарматним м’ясом" та поплатився (фото, відео)

Довелося вибачатися за свої слова

Поки українські воїни вже понад 30 днів захищають нашу країну, у Кривому Розі знайшовся молодик, який вважає військових "гарматним м’ясом", а війну — докучливою.

На 22-річного Захара Палантіна із Кривого Рогу звернув увагу громадськості блогер Олексій Таймурзін. Криворізький мажор пересувався на білій Ауді і, мабуть, ревно до неї ставиться, оскільки після перевірки на блок-посту записав гнівне відео. Один з військових, які там чергували, перевірив його авто, оскільки воно не на регіональній реєстрації.

Війна і не лише — перевірені новини про події в Україні та світі

Молодий чоловік записав відео у сторіс у соцмережах, де він гнівно і нецензурно відгукується про українських військових, заявляє, що "е**в цю війну", пишається тим, що не допомагає армії та вважає патріотизм дурістю. Він висловився, що йому не важливо, якщо "прийдуть орки", житиме як жив.

Українські правоохоронні структури спрацювали злагоджено та хлопця знайшли. Він дуже перепрошував перед українськими захисниками.

Зазначимо, що в мережі у вибачення "мажору" не сильно повірили.

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