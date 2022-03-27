Укр

"В рот е**л эту войну": парень назвал украинских защитников "пушечным мясом" и поплатился (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мужчине не понравилась проверка его "Ауди" Новость обновлена 27 марта 2022, 06:40
Мужчине не понравилась проверка его "Ауди"

Пришлось извиняться за свои слова

Пока украинские воины уже более 30 дней защищают нашу страну, в Кривом Роге нашелся молодчик, который считает военных "пушечным мясом", а войну — досаждающей.

На 22-летнего Захара Палантина из Кривого Рога обратил внимание общественности блогер Алексей Таймурзин. Криворожский мажор передвигался на белой Ауди и, видимо, ревностно к ней относится, поскольку после проверки на блок-посту записал гневное видео. Один из дежуривших там военных проверил его авто, поскольку оно не на региональной регистрации.

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Молодой человек записал видео в сторис в соцсетях, где он гневно и нецензурно отзывается про украинских военных, заявляет, что "е**л эту войну", гордится тем, что не помогает армии и считает патриотизм глупостью. Он высказался, что ему не важно, если "придут орки", будет жить как жил.

Украинские правоохранительные структуры сработали слаженно и парня нашли. Он очень извинялся перед украинскими защитниками.

Отметим, что в сети в извинения "мажора" не сильно поверили.

Как ранее писал "Телеграф", пособников россиян задерживают в разніх регионах. Так, в обстрелянном ракетами Львове задержали вражескиї корректировщиков.

Теги:
#Видео #Кривой Рог #Мажор
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