Сильно і боляче водночас: у мережі показали фото кладовища у Дніпрі, де ховають українських захисників

Воїни віддали своє життя за незалежність країни та наше мирне життя - про це треба пам'ятати

Україна продовжує відбивати широкомасштабне російське вторгнення, проте платить за це непомірну ціну – втрачає у боях своїх героїчних синів та дочок. Підтвердженням цього є кладовище у Дніпрі — десятки нових могил, над якими майорять українські прапори. Синьо-жовті прапори зайвий раз нагадують, за що віддали свої життя наші земляки.

Фотографією поділилася в Instagram фотограф з Маріуполя Світлана Чернухіна.

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"Я хочу, щоб ви на секунду замислилися, якою ціною нам дістається наше життя. Хто за нього платить. У кого ми в боргу за те, що маємо можливість обійняти своїх дітей", — підписала знімок його авторка.

Жінка закликала містян, які планують відвідувати кладовище, взяти з собою зайвий букет живих квітів для наших воїнів і таким чином віддати їм шану, адже рідні деяких з наших полеглих захисників не можуть дістатися до їх могил.

Варто зазначити, що у коментарях до фото місцеві жителі конкретизували, що на цій ділянці кладовища українських захисників ховають з 2014-го року. Саме цим пояснюється наявність пам'ятників на деяких могилах.

Могили захисників України на кладовищі у Дніпрі. Фото: Світлана Чернухіна

Варто зазначити, що під час війни з російськими окупантами гинуть також цивільні. Ворожа армія у тимчасово окупованих населених пунктах катує українців, після чого жорстоко вбиває. Так, на Миколаївщині знайшли могилу з двома українцями, яких мучили, а потім застрелили.

А поблизу напівзнищеного Маріуполя знайшли братську могилу 300 метрів завдовжки. Таких поховань на околицях міста супутники фіксували декілька.