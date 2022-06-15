Зруйновані будинки та залишки ракет: у мережі показали наслідки нічного удару по Дніпропетровщині

Місцеві жителі досі шоковані через нічні події

Понад десять частково зруйнованих будинків, пожежа та наявність жертв — такими наслідками обернувся нічний обстріл 15 червня населеного пункту Апостолове Дніпропетровської області. У мережі щедро діляться знімками та відео з постраждалого міста, показуючи справжнє нутро "руского міра".

Серед іншого фотографії постраждалого міста опублікували у пресслужбі Дніпропетровської ОВ, передає "Телеграф". На них можна помітити кілька уламків ракет, що допомагає оцінити їхній початковий розмір.

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Вогонь окупанти вели з ракетних установок залпового вогню "Ураган".

Залишки російських ракет

Після перших прильотів, що сталися після опівночі 15 червня, багато місцевих жителів вискочили з власних будинків, щоб допомогти сусідам. І є чому — тому що частина будівель буквально палала після "зустрічі" з ворожим снарядом.

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Загалом під час обстрілів постраждало понад десятеро приватних домоволодінь, загинуло четверо мирних жителів Апостолово, ще мінімум один отримав поранення.

Також снаряди завдали ударів по іншій мирній інфраструктурі, зокрема дорогах — тепер у них видніються характерні вирви.

Масштаб зброї вражає

Останнім часом російські війська активізували роботу своїх "Ураганів" на Дніпропетровщині. Як ми вже розповідали, днями було обстріляно населений пункт Зеленодольськ. Ворожі снаряди забрали життя однієї місцевої мешканки.