"Нехай подавляться": у Дніпрі рекордно швидко ліквідували наслідки обстрілу (фото)

Порівняння "до" та "після" вражають

У понеділок, 10 жовтня, ракетний удар росії завдав великих збитків українським містам, проте це не засмутило людей, а лише розізлило, — наприклад, у Дніпрі наслідки обстрілу ліквідували вже за ніч.

Фото "до" та "після" опублікував міський голова Борис Філатов.

10 жовтня під час масованої ракетної атаки рф відразу ряд ракет полетів на Дніпро, — одна з них розірвалася за лічені метри від автобуса з людьми.

Внаслідок інциденту дивом ніхто не загинув, проте у дорожньому покритті залишилася глибока яма.

Так все виглядало після самого прильоту

За словами Філатова, робітники всю ніч займалися ремонтом, і вже на ранок дорога виглядає як нова. Крім того, полагодили контактну мережу, знаки, комунікації.

"Нехай подавляться, падли. Ви все відновимо і все відбудуємо. Але наша ненависть житиме століттями", — наголосив мер Дніпра.

Та сама дорога вранці 11 жовтня

Варто зауважити, що українців дуже потішила така швидкість та віддача з боку комунальників.

"Відмінна робота", "Молодці", "Бджілки наші", "Красавчики", "Ще б всю мос**лоту закатати в той асфальт", "Нація непокорених", "Росіяни мародери, ґвалтівники, терористи та вбивці", — пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", 10 жовтня росія випустила по Україні 84 ракети, через що серйозно постраждали низка енергетичних об’єктів і загинули люди.