"Виття на болотах": Філатов чітко відповів Собчак та Соловйову на претензії за демонтаж пам’ятників у Дніпрі
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Історії реальних людей значно відрізняються від пропаганди.
У Дніпрі продовжують прощатися зі спадщиною радянського періоду. Із восьми запланованих до демонтажу пам’ятників прибрали сім. Однак останні два демонтовані об’єкти викликали бурхливу реакцію з того боку кордону та серед деяких мешканців Дніпра.
Щодо демонтажу пам’ятника герою СРСР Юхим Пушкіну та пам’ятника Матросову публічно на пересуд вирішив відповісти мер міста Борис Філатов. У своїй промові він торкнувся того, чим маніпулюють російські пропагандисти у історії Дніпра.
Він розповів, що Юхим Пушкін насправді не звільняв Дніпро, а навпаки захищав його через помилки радянського командування. Нібито легендарний танк — насправді замінили на нову модель у 1967 році. Щодо пам’ятника Олександру Матросову, який нібито народився в тоді ще Катеринославі, то достовірних даних про те, що він народився саме в Дніпрі, — мало. Є кілька версій, ким саме була людина, образ якої розтиражований у радянській пропаганді, але найбільш імовірною версією є башкирець, що відсидів. Зазначимо, що кримінальне минуле Матросова не заперечувалося, але замовчувалося.
Танк на честь Юхима Пушкіна став найважчою пам’яткою, демонтованою у Дніпрі — вага близько 30 тонн. Його знімали спеціальним краном. У міськраді зазначили, що демонтаж уже був запланований у рамках будівництва метро у Дніпрі.
Проте найбурхливішу реакцію викликав демонтаж пам’ятника Матросову. Герой радянського епосу загинув у 19 років, закривши собою кулемет. До цього відбував покарання за крадіжку.
Філатов порівняв його історію із сучасними "вагнерівцями", яких набирають за в’язницями та колоніями. У росії обурився відомий пропагандист Володимир Соловйов, голова комітету Радфеду з міжнародних справ Григорій Карасін та опозиціонерка Ксенія Собчак.
Серед запланованих під демонтаж у Дніпрі залишився лише Михайло Ломоносов. Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі демонтували одну із відомих пам’яток міста — попрощалися з імператрицею.