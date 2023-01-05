"Виття на болотах": Філатов чітко відповів Собчак та Соловйову на претензії за демонтаж пам’ятників у Дніпрі

Історії реальних людей значно відрізняються від пропаганди.

У Дніпрі продовжують прощатися зі спадщиною радянського періоду. Із восьми запланованих до демонтажу пам’ятників прибрали сім. Однак останні два демонтовані об’єкти викликали бурхливу реакцію з того боку кордону та серед деяких мешканців Дніпра.

Щодо демонтажу пам’ятника герою СРСР Юхим Пушкіну та пам’ятника Матросову публічно на пересуд вирішив відповісти мер міста Борис Філатов. У своїй промові він торкнувся того, чим маніпулюють російські пропагандисти у історії Дніпра.

Він розповів, що Юхим Пушкін насправді не звільняв Дніпро, а навпаки захищав його через помилки радянського командування. Нібито легендарний танк — насправді замінили на нову модель у 1967 році. Щодо пам’ятника Олександру Матросову, який нібито народився в тоді ще Катеринославі, то достовірних даних про те, що він народився саме в Дніпрі, — мало. Є кілька версій, ким саме була людина, образ якої розтиражований у радянській пропаганді, але найбільш імовірною версією є башкирець, що відсидів. Зазначимо, що кримінальне минуле Матросова не заперечувалося, але замовчувалося.

Пост Філатова про пам’ятники

Танк на честь Юхима Пушкіна став найважчою пам’яткою, демонтованою у Дніпрі — вага близько 30 тонн. Його знімали спеціальним краном. У міськраді зазначили, що демонтаж уже був запланований у рамках будівництва метро у Дніпрі.

Пам’ятник знімали краном

Проте найбурхливішу реакцію викликав демонтаж пам’ятника Матросову. Герой радянського епосу загинув у 19 років, закривши собою кулемет. До цього відбував покарання за крадіжку.

Демонтаж пам’ятника Матросову

Філатов порівняв його історію із сучасними "вагнерівцями", яких набирають за в’язницями та колоніями. У росії обурився відомий пропагандист Володимир Соловйов, голова комітету Радфеду з міжнародних справ Григорій Карасін та опозиціонерка Ксенія Собчак.

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Серед запланованих під демонтаж у Дніпрі залишився лише Михайло Ломоносов. Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі демонтували одну із відомих пам’яток міста — попрощалися з імператрицею.