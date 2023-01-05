Истории реальных людей значительно отличаются от рассказываемых пропагандой

В Днепре продолжают прощаться с наследием советского периода. Из восьми запланированных к демонтажу памятников убрали уже семь. Однако последние два демонтированных объекта вызвали бурную реакцию с той стороны границы и среди некоторых жителей Днепра.

По поводу демонтажа памятника герою СССР Ефим Пушкину и памятника Матросову публично на пересуды решил ответить мэр города Борис Филатов. В своей речи он коснулся того, чем манипулируют российские пропагандисты — истории Днепра.

Он рассказал, что Ефим Пушкин на самом деле не освобождал Днепр, а наоборот защищал его из-за ошибок советского командования. Якобы легендарный танк — на самом деле был заменен на более новую модель в 1967 году. Что касается памятника Александру Матросову, якобы родившемся в тогда еще Екатеринославе, то достоверных данных о том, что он родился именно в Днепре — мало. Есть несколько версий, кем именно был человек, образ которого растиражирован в советской пропаганде, но наиболее вероятной версией является отсидевший башкирец. Отметим, что криминальное прошлое Матросова не отрицалось, но умалчивалось.

Пост Филатова про памятники

Танк в честь Ефима Пушкина стал самым тяжелым памятником, демонтированным в Днепре — вес около 30 тонн. Его снимали специальным краном. В горсовете отметили, что демонтаж уже был запланирован в рамках строительства метро в Днепре.

Памятник снимали краном

Однако наиболее бурную реакцию вызвал демонтаж памятника Матросову. Герой советского эпоса погиб в 19 лет закрыв собой пулемет. До этого — отбывал наказание за воровство.

Демонтаж памятника Матросову

Филатов сравнил его историю с современными "вагнеровцами", которых набирают по тюрьмам и колониям. В россии возмутился известны пропагандист Владимир Соловьев, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и оппозиционерка Ксения Собчак.

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Карасину чудятся "НАТОвские сани"

Среди запланированных под демонтаж в Днепре остался только Михаил Ломоносов. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе демонтировали один из известных памятников города — попрощались с императрицей.