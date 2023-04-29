"Виростити дітей, які втратили рідних через війну, - наш обов'язок", - волонтерка Ярова

Дніпропетровська ОВА та ГО "Мрія дітей України" домовились про допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування внаслідок війни

Заступниця очільника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай та волонтерка, голова Громадської організації "Мрія дітей України" Дана Ярова під час візиту Ярової на Дніпропетровщину провели робочу зустріч і домовились про співпрацю з подальшим підписанням Меморандуму. Йдеться насамперед про допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування внаслідок російсько-української війни.

"Виростити таких дітей, підтримати їх, допомогти їм стати на ноги – наш суспільний обов’язок", — зазначила Ярова.

Голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова під час візиту на Дніпропетровщину

За її словами, зараз понад 30% заявників ГО "Мрія дітей України" саме з Дніпропетровщини. Також Дніпропетровська область з-поміж регіонів України прийняла чи не найбільше внутрішньо переміщених осіб.

"Органи державної влади, представники бізнесу, громадськість, кожен українець мають працювати спільно й злагоджено, як єдиний механізм. Тільки так, із максимальною консолідацією зусиль на всіх рівнях допомога дітям, позбавленим батьківського піклування через війну, буде по-справжньому ефективною", — запевняє голова ГО "Мрія дітей України".