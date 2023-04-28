"Готові працювати по максимуму, аби допомогти та підтримати", - Філатов

Мерія Дніпра уклала меморандум про співпрацю з ГО "Мрія дітей України"

Голова міста Дніпра Борис Філатов та голова Громадської організації "Мрія дітей України" Дана Ярова підписали меморандум про взаємну співпрацю. Йдеться про перспективи спільної роботи задля допомоги родинам загиблих, безвісти зниклих та військовополонених українських захисників.

"Дніпро — місто, де завжди готові підтримати ініціативи, які несуть користь та добро людям. Надто зараз, під час страшної та жорсткої війни, яку росія веде проти нашої держави. Ми відкриті до спільної роботи і готові працювати по максимуму, аби допомогти та підтримати, тих, хто зараз найбільше цього потребує", — зазначив Борис Філатов.

За його словами, громада міста готова до консолідації зусиль та спільного планування програм забезпечення та підтримки дітей, які були позбавлені батьківського піклування внаслідок російсько-української війни.

"Вдячна пану Філатову за готовність допомагати та підтримувати родини загиблих, дітей, позбавлених батьківської опіки внаслідок війни. Домовилися про напрацювання програм для забезпечення сімей полеглих героїв, консолідацію ресурсів та спільний пошук розв'язання надважливих проблем", — каже голова Громадської організації "Мрія дітей України" Дана Ярова.