Суспільство повинно взяти відповідальність за життя дітей полеглих героїв — Дана Ярова

Відома волонтерка розповіла про колосальне збільшення кількості дітей, які залишилися без батьківського тепла

Діти війни, які внаслідок страшних дій окупантів втрачають батьків, залишаються назавжди із психологічними травмами. Їм вже потрібна підтримка, а не "планшети і велосипеди". З 2014 року волонтерка Дана Ярова займається допомогою родинам і дітям полеглих воїнів. В ефірі 5 каналу громадська діячка і представниця фонду "Мрія" розповіла про колосальне збільшення кількості дітей, які залишилися без батьківського тепла.

"В період 2014-2016 років ми мали в офіційних даних 10 тисяч полеглих військових і приблизно 10-12 тисяч дітей, яким я з волонтерами допомагала. Коли повідомила, що займатимуся у фонді "Мрія" допомогою дітям полеглих, мені першими написали вже дорослі діти, яких раніше я підтримувала. На сьогоднішній день мова йде не про десятки тисяч дітей, а значно більше", — розповіла Дана.

Також волонтерка додала, що родини, які знаходяться в стані втрати когось із близьких, емоційно не витримують. Якщо не "стабілізувати" маму або найближчого родича-опікуна, то допомогти дитині не можливо.

"Всі наші психологічні травми походять з дитинства. Зараз ми маємо наймасштабніший конфлікт з часів Другої світової. Моя мама — дитина війни 1939 року народження. Вона пронесла через все життя відчуття "безбатьківщини" і коли родина виживає. Я вбачаю місією свого напрямку у фонді, щоб не просто купити і організувати заходи: я хочу, щоб все суспільство зрозуміло наш моральний обов'язок підтримати цих дітей. Ми маємо взяти відповідальність за їх життя на себе. Дуже мала кількість людей, які виростають з такими важкими травмами стають повноцінними членами суспільства", — підсумувала Дана.