Топ-3 корисні та зручні наповнювачі для подушок

Від чого залежить гарний сон? Від налагодженого режиму, спокійної атмосфери навколо та, звісно, подушки з ковдрою.

Вибір правильних постільних атрибутів не менш важливий, ніж дотримання 8-годинного сну.

У першу чергу зверніть увагу на матеріал наповнювача. Існують натуральні, такі як льон, бавовна, вовна вівці або верблюда, шовк і бамбук. А також сучасні синтетичні аналоги, що дублюють властивості натуральних матеріалів, а в деяких моментах доповнюють те, що не створила природа. Вироби з синтетичних наповнювачів або міксів зазвичай більш витривалі, гіпоалергенні та демократичні. Наша трійка фаворитів на цей сезон: бамбук + мікрогель, мікрогель та силікон.

Бамбук: екологічний комфорт

Скажете, подушка з бамбука — це щось тверде та незручне. Помиляєтеся, навпаки, вона дуже м’яка. За структурою бамбукова волокнина нагадує синтепон або бавовняну вату та часто використовується як наповнювач у домашньому текстилі.

Бамбук — невибаглива рослина. Вона пристосовується до будь-якого ґрунту, не потребує добрив та агрохімікатів. Тож це 100% натуральний матеріал.

Наповнювач Bamboo fibre — органічний, отримується з бамбукового дерева. Він поглинає вологу в чотири рази швидше, ніж бавовна, і швидко випаровується. Бамбук забезпечує повітропроникність і захищає від УФ-променів.

На дотик бамбук можна порівняти з шовком та кашеміром. Це гіпоалергенний матеріал, що підтвердили багато тестів. Він зберігає свої антибактеріальні властивості навіть після багаторазового прання. До того ж рослина бамбук дуже швидко відновлюється та не завдає шкоди довкіллю.

Подушка чи ковдра з бамбука складається, як правило, з органічного матеріалу та домішок. Вони необхідні, адже 100% натуральна річ була б дуже м’якою і взагалі б не тримала форму. До того ж мікрогель чи інша синтетична домішка збільшує зносостійкість речі. Інформацію про склад виробник завжди пише на етикетці.

Приміром, наповнювач Bamboo fiber подушок та ковдр бренду турецького текстилю Seral на 50% складається з бамбука та 50% з мікрогелю. А тканинний чохол — на 35% із бамбука та на 65% з бавовни.

Мікрогель: клімат-контроль

Чи може ковдра контролювати комфортну температуру вашого тіла протягом ночі? Так, і надскладних технологій та електроніки для цього не потрібно. Секрет у мікрогелі.

Climate microgel — сучасний синтетичний матеріал. Волокно нового покоління набагато тонше за натуральні вовну, бавовну, льон та навіть шовк. Кульки тонких волокон утворюють пористу структуру мікрогелю, якою вільно циркулює повітря та рівномірно розповсюджується тепло. А також це свого роду вентиляція, тож із часом мікрогелеві вироби не набувають неприємного запаху.

Мікрогель вважають таким собі аналогом лебединого пуху, тільки легшим та гіпоалергенним.

Стьобані ковдри та подушки Seral складаються зі 100% мікрогелю, чохли — зі 100% мікрофібри. Спеціальні кисневі клапани збільшують циркуляцію повітря всередині виробів та їхню тепломісткість. На дотик тканина дуже м’яка. Вона дихає та легко всотує вологу, а значить швидко сохне та не завдає клопоту в догляді.

Силікон: функціональний аналог вовни

Синтетичний аналог лебединого пуху знайшли, шукаємо замінювач вовни. І це добре відомий синтепон, проте й у нього вже з’явився оновлений варіант — силікон.

Силікон, на відміну від “старшого брата”, набагато краще тримає форму навіть після багаторазового прання. Завдяки щільній структурі добре пропускає повітря, випаровує вологу та зберігає тепло. Також у переліку переваг:

нетоксичність;

пожежна небезпечність;

демократична вартість у порівнянні з вовняними виробами;

силікон не всотує сторонні запахи;

не накопичує статичну електрику.

До того ж силікон вважається екологічно чистим. Щоб перевірити якість наповнювача, достатньо понюхати виріб. Якщо ковдра чи подушка мають різко виражений хімічний запах, це сигнал, що матеріал не найкращої якості.

Приміром, подушки та ковдри Seral складаються зі 100% силікону (silicon fibre) та 100% бавовни в складі чохлів.