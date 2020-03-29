Що в першу чергу потрібно дезінфікувати, коли приходиш додому

Ось як вберегтися від COVID-19 і що робити з одягом та речами, після того, як приходите з вулиці додому…

На відміну від вірусу грипу, який розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, коронавірус передається лише при близькому контакті.

Коронавірус має здатність осідати на поверхнях, таких як дверні ручки, перила, поручні. Такі поверхні можуть бути контаміновані вірусом, а при доторку до них людина ризикує інфікуватися, адже через руки можна автоматично перенести вірус на слизові, скажімо, потерши носа чи очі.

Тому потрібно дотримуватися умов карантину та обмежити контакти з іншими людьми. Однак, якщо виникла потреба вийти на вулицю, то що після цього робити із одягом та взуттям?

Не варто щодня прати одяг, можна його обробити

Якщо людина думає, що під час перебування на вулиці чи у магазині, вона могла контактувати із хворим, то одяг можна обробити спиртом, або ж спиртовмісним дезінфектором. Після цього верхній одяг варто витріпати і провітрити на балконі.

Одяг важливо обробляти саме знизу та на рукавах. Не варто щоразу прати куртки. Достатньо провітрювання, аби одяг побув на сонці.

Варто обрати кілька змінних речей, які чергуватимете у гардеробі.

В процесі дезінфекції, у разі якщо дійсно в цьому є потреба, варто бути обережним, щоб не зіпсувати речі. Спирт може залишати плями, тому можна оросити дезінфектором одноразову серветку та протерти одяг.

Виходити на вулицю варто в такому одязі, який легко можна обробити.

Біля дверей можна поставити білизну чи спиртовмісний розчин, аби протирати взуття. Вірус довго не живе. Не варто одягати щодня новий верхній одяг, краще переважно носити один і той же почергово.

Біжутерію та прикраси також бажано носити стримано, щоб вірус не осів на них.

Завжди потрібно мати в кишені спиртовмісні серветки, чи дезінфектор, аби протирати телефон, гаманець та сумку.

Не соромтесь обробити дезінфектором поручні у транспорті, чи дверні ручки перед тим, як торкатися до них.

Коли ми кудись заходимо, у магазин, аптеку чи маршрутку, ми ж не знаємо, хто тримався за цей поручень, чи дверну ручку перед нами. Це привентивні заходи захисту. Можна або оросити поручень, ручку дверей, чи кнопку в ліфті дезінфектором, або ж відчинити двері, чи натиснути кнопку рукавичкою. Після цього обробити рукавичку та викинути у смітник.

І найголовніше – без паніки. Страх ще ніколи не врятував. Він лише вводить в оціпеніння та відбирає розум. А стрес зменшує опірність організму до вірусів. Тому зберігайте спокій і просто стежте за гігієною. Контролюйте своє торкання до обличчя, дотримуйтесь дистанції уникайте скупчення людей. Виконуйте прості правила і все буде добре.