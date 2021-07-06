Сезон малини грянув: що треба знати при покупці цієї ягоди (інфографіка)

На вулиці розпал літа, а це означає, що в Україну приходить сезон малини.
"Телеграф" вирішив нагадати читачам про користь цієї ягоди, а також поділитися порадами про те, як її зберігати.
Як відомо малина здавна відома, як помічник при запаленнях. Хто ж під час хвороби не пив "чудодійний" чай з малиновим варенням?
В цілому її використовують для зміцнення нервової системи і для поліпшення травлення.
Варто пам'ятати, що вона протипоказана до вживання при астмі, діабеті, виразці, алергії та деяких інших хворобах.
Вирушаючи на ринок звертайте увагу на те, щоб ягоди були сухими і не м'ятими. Також варто уникати малину з чорними і зеленими вкрапленнями.
Зберігати малину можна кілька днів, але мити її треба безпосередньо перед вживанням. При цьому її можна сушити і заморожувати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" давав поради про те, як правильно вибирати черешню.