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Вівторок, 06.07.2021
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Сезон малини грянув: що треба знати при покупці цієї ягоди (інфографіка)

Сезон малини грянув: що треба знати при покупці цієї ягоди (інфографіка)
23:27 Сьогодні Телеграф

На вулиці розпал літа, а це означає, що в Україну приходить сезон малини.

"Телеграф" вирішив нагадати читачам про користь цієї ягоди, а також поділитися порадами про те, як її зберігати.

Як відомо малина здавна відома, як помічник при запаленнях. Хто ж під час хвороби не пив "чудодійний" чай з малиновим варенням?

В цілому її використовують для зміцнення нервової системи і для поліпшення травлення.

Варто пам'ятати, що вона протипоказана до вживання при астмі, діабеті, виразці, алергії та деяких інших хворобах.

Вирушаючи на ринок звертайте увагу на те, щоб ягоди були сухими і не м'ятими. Також варто уникати малину з чорними і зеленими вкрапленнями.

Зберігати малину можна кілька днів, але мити її треба безпосередньо перед вживанням. При цьому її можна сушити і заморожувати.

Як вибрати малину

Нагадаємо, раніше "Телеграф" давав поради про те, як правильно вибирати черешню.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 27

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Малина, Ягоди.
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