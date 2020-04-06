Хто винний у масштабних пожежах у Чорнобильській зоні

Новини екології:Станом на 6 квітня, для ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні відчуження були залучені як працівники ДСНС, так і авіація.

На сьогодні локалізовано в 41 кварталі площу пожежі в 5 гектарів. Також встановлено причину виникнення розповсюдження вогню. Пожежа відбулася через підпал сухої трави.

Відомо, що поліція Київської області вже затримала особу, яка підпалила траву. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови Чорнобильської зони відчуження Катерина Мирна-Павлова.

За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Вона зазначила: про те, що до території зони відчуження наближається пожежа з Житомирської області, стало відомо ще 3 квітня. І вже вночі вздовж території Поліського району Київської області були розміщені всі сили задля її ліквідації.

"Тобто, ми зреагували разом з силами ДСНС вчасно. Задля того, щоб зустріти цю пожежу і якомога швидше локалізувати", – розповіла Катерина Мирна-Павлова.

За словами виконувачки обов'язків голови Чорнобильської зони відчуження, на території міста Києва та Київської області за час ліквідації пожежі не збільшився радіаційний фон. Вона додала, що великою загрозою є периметр саме для пожежників, які гасять пожежу в зоні відчуження.

Тобто, зона радіації в цій зоні підвищується, але це відбувається на межі пожежі. Відтак пожежники працюють в спеціальному обладнанні, респіраторах, а також постійно проводиться радіаційний контроль.

"Якщо ми вже будемо отримувати великі пожежі, як, наприклад, це було в 2015 році. Тоді можемо думати, що підвищиться і в Київській області. Але за результатами цієї пожежі, ми констатуємо, що фон не збільшувався. Тільки на межі розмежування пожежі",– відзначила Катерина Мирна-Павлова.

Вона повідомила, що в Чорнобильській зоні роблять чимало кроків для запобігання виникнення пожеж.

Однак уточнила, що більше, ніж 80% пожеж приходять з прилеглих територій. Тому, на думку Катерини Мирної-Павлової, треба проводити роз’яснювальну роботу з місцевими селами про те, що спалювання трави може призвести до великих наслідків.

Катерина Мирна-Павлова розповіла, що наразі, згідно з карантинними обмеженнями, зона відчуження закрита для відвідування Чорнобильську зону закриють на карантин .

"Всі наші підприємства скоротили потік працівників, тобто, зробили вахтовий переділ. На сьогодні в нас тільки залучені ті вахти, які беруть участь у життєдіяльності підприємств", – додала виконувачка обов'язків голови Чорнобильської зони відчуження.