Льодовики в Гренладії тануть з шаленою швидкістю: чим це небезпечно

В ході нового дослідження американські вчені прийшли до висновку, що темпи втрати льоду в Гренландії в цьому столітті значно перевищують всі показники за останні 12 000 років.

Вчені змоделювали крижаний покрив Гренландії, щоб зрозуміти минуле, сьогодення і майбутнє льодовикового щита. Для цього вони використовували інформацію про стародавній клімат, створили модель покриву того часу і порівняли з реальними сучасними вимірами.

Занепад льодовикового щита в XXI столітті підкреслює, наскільки екстремальними можуть бути прогнозовані втрати в найближчі 100 років.

"Ми так сильно змінили нашу планету, що темпи танення крижаного покриву в цьому столітті будуть більше, ніж все, що ми бачили за останні 12 000 років", - повідомив Джейсон Брінер, доктор філософії і професор геології Університету в Коледжі мистецтв і наук Буффало.

Професор зазначив, що навіть якщо вдасться досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2100 року, в Гренландії все одно розтане багато льоду. Мільярди тонн льоду можуть розтанути в цьому столітті в залежності від різних сценаріїв викидів CO2. Однак, на швидкість танення льодовиків все ж сильно впливатиме кількість вуглекислого газу, яка буде виділятися в майбутньому.

Вчені вважають, що дане дослідження підтверджує необхідність того, щоб країни в усьому світі "сіли на масивну енергетичну дієту" і прийняли ці заходи зараз. Скорочення викидів парникових газів може допомогти уповільнити скорочення крижаних щитів і пом'якшити підвищення рівня моря.

Наслідками "швидкісного" танення льодовиків буде збільшення кількості прісної води, що в свою чергу призведе до підвищення рівня моря. Такі "події" можуть також вплинути на силу Гольфстріму в Північній Атлантиці.

Професор Брінер вважає, що це дослідження вносить дуже важливий внесок у розуміння проблеми глобального потепління, результати якого протвережує і відкривають очі на ситуацію.

"У нас є довгострокові графіки зміни температури, від минулого до сьогодення до майбутнього, які показують вплив парникових газів на температуру Землі. І тепер вперше у нас є тривалий графік впливу цієї температури - в формі танення крижаного щита Гренландії" - говорить Брінер.