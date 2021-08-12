Заражена риба заповнила Кременчуцьке водосховище - чим вона небезпечна (відео)

У Кременчуцькому водосховищі, одному з шести найбільших на Дніпрі, виявили рибу заражену солітером.

Про це повідомили в Черкаському рибоохоронному патрулі.

Особлива прикмета зараженої риби - він не може зануритися на глибину. Її досить легко виловити, але ъсти небезпечно. Навіть якщо видалити дорослого хробака, в рибі залишаються личинки. Вони можуть викликати у людей ряд захворювань серед яких порушення травлення і навіть мегалобластна анемія.

Щоб упевнитися, що риба безпечна її потрібно обробити термічно - приготувати при 55 і вище градусів або заморозити на більш ніж 10 годин. Стрічковими хробаками (солітером) можна заразитися від сирої, сушеної та в'яленої риби. Солітер полюбляє такі види риби: лящ, краснопірка, сазан, короп, щука, окунь.

Відзначимо, що Кременчуцьке водосховище межує з трьома областями - Черкаською, Полтавською та Кіровоградською.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одеській області на берег викинуло сотні тисяч креветок і дохлу рибу.