Спортивний журналіст Дмитро Поворознюк про те, яким буде український футбол після війни (якщо війна закінчиться навесні Перемогою України).

Деякі клуби можуть зникнути, а незавершені стадіони можуть бути на паузі.

1. Сезон 2021-2022 не буде дограватися. Чемпіона не буде визначено. Місця будуть розподілені станом на момент початку війни. Це має значення з єврокубковою квотою.

2. Спірне питання з командами які вилітають і піднімаються з нижчих ліг. Деякі клуби можуть зникнути і все відбудеться автоматично. Або буде міні плей-оф з кількох матчів.

3. Легіонерів які зараз на контрактах відправлять в оренди мінімум на пів року. Це найбільше зачепить Шахтар, Металіст і Чорноморець.

4. Маріуполь, Десна, Металіст та Металіст 1925 можуть тимчасово переїхати в інші міста.

5. Збірна України зараз не зможе підготуватися до плей-оф на ЧС 2022 (24 березня). Футболісти в різних містах і країнах з сім'ями, в них дуже різний стан і фізичний і психологічний. Можливо, нам підуть на зустріч і в знак солідарності автоматично включать в список учасників ЧС

6. УЄФА у 2022 році зробить постійно відкрите трансферне вікно для українських клубів

7. УЄФА зробить амортизаційні виплати українським клубам — або траншами наперед, або зі спеціального фонду

8. Недобудовані Стадіони за програмою "Велике Будівництво" можуть бути на паузі. В пріоритеті буде відбудова критичної інфраструктури: мости, дороги, лікарні, аеропорти, школи…

9. Відвідуваність матчів УПЛ буде рости. Після Другої Світової війни в Англії був футбольний бум. Люди звикли до адреналіну та єдності. Футбол — це мирний замінник.

10. Питання Єдиного Телевізійного Пулу може бути перенесеним на сезон 2022 — 2023.

11. Клуби УПЛ не будуть зникати. Власники не відмовляться від команд. Після війни може початися швидкий економічний підйом. Теоретично проблеми можуть бути у Маріуполя та Десни

12. Шахтар може повернутися до Донецька, а Зоря до Луганська і грати там свої матчі починаючи з 2023 року.