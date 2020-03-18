Джамала показала фото без макіяжу

Відома українська співачка Джамала порадувала шанувальників новими фото без макіяжу. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Поки Эмірка спав я зрізала тюльпани Jamala і сама себе нафоткала", - розповіла Джамала.
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Пока ты спал Пока Эмирка спал, я срезала тюльпаны Jamala и сама себя нафоткала #безфильтров ⠀ Мою историю, связанную с тюльпанами, писала в посте 6 марта (можете прочитать, если пропустили) ⠀ А сегодня в рубрике #покаспитвашмалыш, а вы сидите на карантине (что правильно!), такие фильмы: ⠀ Офицер и шпион Дело Ричарда Джуэлла Форд против Феррари ⠀ Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места! ⠀ #разомвдома
Шанувальники засипали артистку компліментами: "Така ніжна і мила", "Богиня тюльпанів", "Супер! Дякую за позитив", "Квіткова діва".
На знімках Джамала позує абсолютно без макіяжу, з розпущеним волоссям. Зазначимо, що знаменитість сфотографувалася з тюльпанами, названими на її честь.