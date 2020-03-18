Джамала показала фото без макіяжу

Співачка опублікувала серію знімків з тюльпанами Jamala.

Відома українська співачка Джамала порадувала шанувальників новими фото без макіяжу. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Поки Эмірка спав я зрізала тюльпани Jamala і сама себе нафоткала", - розповіла Джамала.

Шанувальники засипали артистку компліментами: "Така ніжна і мила", "Богиня тюльпанів", "Супер! Дякую за позитив", "Квіткова діва".

На знімках Джамала позує абсолютно без макіяжу, з розпущеним волоссям. Зазначимо, що знаменитість сфотографувалася з тюльпанами, названими на її честь.