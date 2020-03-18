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Зірка "Гри престолів" Шон Бін напідпитку влаштував скандал у літаку

Зірка "Гри престолів" Шон Бін напідпитку влаштував скандал у літаку
16:48 Сьогодні Телеграф Лента Фото: instagram

Новини шоу бізнесу:Під час перельоту пара неодноразово скористалася послугами безкоштовного бару.

Британський актор Шон Бін, відомий роллю Неда Старка в «Грі престолів», посварився з дружиною Ешлі Мур на борту літака.

Про це повідомляє видання The Sun. Відзначається, що 60-річна зірка і його 33-річна обраниця поверталися з Канади до Великобританії в першому класі лайнера авіакомпанії British Airways. Під час перельоту пара неодноразово скористалася послугами безкоштовного бару, в результаті чого обидва були напідпитку, про що повідомили інші пасажири літака.

«Шон і його дружина пили вино з того моменту, як піднялися на борт», - розповів очевидець.

За його словами, приблизно в середині польоту між парою розгорівся скандал, свідками якого стали всі пасажири.

«Сварка загострилася, коли Ешлі несподівано простягнула руку і вилила повний, велику склянку білого вина на коліна Шона. Їй було смішно, і він зірвався. Це змусило Шона схопитися і закричати. У цей момент він в люті шпурнув в неї свій келих ».

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Зрештою один з членів екіпажу намагався заспокоїти актора і його ображену дружину, і подружжю пощастило, що представники авіакомпанії не викликали поліцію.

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Все по темі:

Шон Бин, Эшли Мур, Нэд Старк, Гра престолів, Авіапереліт.
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