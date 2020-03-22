Доба на Донбасі: 10 порушень тиші, один воїн поранений

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07:49 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Минулої доби, 21 березня, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Окупанти 5 разів порушували тишу

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано п’ять обстрілів:

  • двічі в районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета (шість пострілів);
  • поруч із Новотроїцьким – з ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

П’ять обстрілів ворог учинив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі поблизу Новотошківського – з 82-мм мінометів (вісім мін);
  • поруч із Новгородським – з мінометів калібру 120 мм (15 мін);
  • неподалік Попасної – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
  • у районі населеного пункту Новолуганське – з міномета калібру 82 мм (три міни), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Окупанти тричі порушили тишу

Об’єднані сили й надалі відповідатимуть на факти порушень режиму припинення вогню з боку противника, якщо його дії нестимуть пряму загрозу військовослужбовцям або мирному населенню, наголошують у штабі ООС.

Учора, 21 березня, внаслідок ворожих обстрілів українських позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

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РФ, Донбас, ООС, Бойовики, Обстріл.
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