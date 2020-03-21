Окупанти тричі порушили тишу

Новини України:З початку доби бойових втрат у лавах Збройних Сил України немає, зазначає.

З початку поточної доби до 12.00 години дня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Про це інформує пресслужба Міноборони в офіційному зведенні щодо обстановки в районі проведення ООС.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Приблизно о 00.00 годин ворог здійснив кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Красногорівки з напрямку Старомихайлівки, на що отримав відповідь від українських захисників.

О 3.00 ранку з міномета 120 калібру російські окупаційні війська випустили 15 мін в бік позицій Об’єднаних сил в районі Новгородського. Цей вогневий наліт противник здійснив з напрямку н.п. Широка Балка. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь в бік окупантів з піхотної зброї.

Також о 07.30 ранку фіксувалася ворожа вогнева активність на підступах до с. Новотроїцьке, де окупанти кілька разів цілили з ручного протитанкового гранатомета.

Станом на зараз ситуація стабільна і контрольована українськими підрозділами.