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Мокан: Рада планує 2 червня розглянути Програму діяльності уряду

Мокан: Рада планує 2 червня розглянути Програму діяльності уряду
15:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Верховна Рада планує розглянути проєкт постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» у вівторок, 2 червня.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу») 30 травня в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На вівторок, попередньо, заплановано розгляд Програми діяльності уряду, яка внесена і зареєстрована», – сказав Мокан.

За його словами, проєкт порядку денного на пленарний тиждень передбачає розгляд кількох десятків законопроєктів у першому читанні, ряду постанов, звернень до міжнародних інституцій, парламентів стосовно зовнішньої проблематики, а також ряду звітів і внесення змін до постанов про створення тимчасових слідчих комісій.

«Але на Погоджувальній раді все одно будуть керівники фракцій і груп і керівники комітетів визначатися стосовно корекції порядку денного на цей пленарний тиждень», – зауважив Мокан.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Водночас голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

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При цьому більшість комітетів ухвалили рішення щодо повернення документа на доопрацювання.

На брифінгу 19 травня перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада після завершення розгляду проєкту постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» в парламентських комітетах вимагатиме від уряду внести нову програму його діяльності.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, питання про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до ВР.

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Верховна Рада, Програма, Мокан, 2 червня.
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