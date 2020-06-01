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Стефанчук: Законопроєкт про референдум з’явиться у Раді цього тижня

Стефанчук: Законопроєкт про референдум з’явиться у Раді цього тижня
12:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Законопроєкт про всеукраїнський референдум буде внесений до Верховної Ради цього тижня.

Про це сказав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 1 червня.

"Ми провели консультації з інституціями, що в Швейцарській Конфедерації, завдяки посольству Швейцарської Конфедерації, щодо положень закону про всеукраїнський референдум. Ми провели велику дискусію, за що я вдячний всім колегам. І закон про всеукраїнський референдум сьогодні, а, можливо,... на цьому тижні точно, буде внесений до Верховної Ради України", - заявив Стефанчук.

Він також поінформував, що минулого тижня на виконання розпорядження Голови ВР відбулося засідання робочої групи з напрацювання закону щодо опозиції.

"Ми вийшли вже на загальне бачення і певну структуру даного законопроєкту. Після цього ми продовжимо відповідно до затвердженого плану роботу над цим законопроєктом", - сказав Стефанчук.

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Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Стефанчук в ефірі одного з телеканалів 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

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Законопроект, Референдум, Верховна Рада, Стефанчук.
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