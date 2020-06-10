Британія та Японія розпочинають торгові переговори

Об’єднане Королівство та Японія у вівторок планують запустити торгові переговори за підсумками Brexit.

Про це повідомляє BBC.

"На вівторок заплановані переговори між Лондоном та Токіо, що мають на меті замінити стару торговельну угоду, якою послуговувалася Велика Британія перед виходом із Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що без підписання нової британсько-японської угоди до 1 січня 2021 року обидві країни будуть користуватися загальними правилами Світової організації торгівлі. Це, своєю чергою, означатиме мита та нові перешкоди в комерції між Об’єднаним Королівством та Японією, яка для Британії є четвертим за важливістю неєвропейським торговельним партнером (9,5 тисяч підприємств із Британії експортують свою продукцію до Японії).

Взагалі після Brexit Британія зіткнулася з нагальною потребою укладати нові торговельні договори з різними країнами світу. До того ж Лондон користувався спільними умовами та правилам ЄС у цій сфері.

Варто зауважити, що зі своїм найважливішим по суті партнером – США – Лондон планує остаточно досягти нової торговельної угоди вже до кінця цього року.

Нагадаємо: офіційний вихід Великої Британії з ЄС відбувся після досить складного й тривалого періоду переговорів та кількох відтермінувань 1 лютого 2020 року.