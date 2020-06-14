Кулеба: Наступальна дипломатія виб’є у Росії аргумент про "погану" Україну

Україна займає позицію наступальної дипломатії, що змусить Росію йти на конструктив та виб’є у неї аргумент про “погану” Україну.

У питанні розв’язання конфлікту на Донбасі Україна займає позицію наступальної дипломатії, що змусить Росію йти на конструктив та виб’є у неї аргумент про "погану" Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми зосереджені на трьох речах. Перша – це наступальна дипломатія. Це означає, що не ми чекаємо, поки Росія щось запропонує або спробує нав’язати, а пропонуємо, ініціюємо, створюємо ситуації, на які вимушена реагувати Росія, а не навпаки", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що Україна запропонувала проводити засідання ТКГ навіть в умовах пандемії в режимі відеоконференцій, щоб не дозволити використати пандемію для гальмування процесу.

Кулеба зауважив, що Росія спробувала це зробити, заблокувавши доступ СММ ОБСЄ на територію окупованого Донбасу, але загальмувати переговорний процес у ТКГ їм не вдалося.

"Ми підвищили статус української делегації і ввели до неї нових членів, очікуючи на взаємність з боку Російської Федерації і змушуючи їх такими чином теж демонструвати інтерес до діалогу і пошуку рішень. Ми ввели до її складу представників окремих районів Донецької і Луганської областей з числа внутрішньо переміщених осіб, задаючи, по суті, новий стандарт роботи", - розповів міністр.

Другий елемент, на який він звернув увагу, - посилення міжнародного тиску.

"З початку моєї каденції в березні ми спільно з німецькими і французькими партнерами відновили "нормандський" діалог на рівні міністрів - до цього він два роки не відбувався", - зазначив Кулеба.

Третій елемент, який виокремив міністр, - різка активізація просування питання Криму на міжнародній арені.

"Ми зараз дуже серйозно працюємо над тим, щоб вивести Крим з тіні, тому що забувати про нього жодним чином не можна", - наголосив Кулеба.

Він зауважив, що офіційні заяви про цілі Росії на Донбасі "полягають у сприянні поверненню окремих районів Донецької та Луганської областей до складу України, але на умовах, по суті, Росії".

"Наша ціль - також повернути ці території до складу України, але у жодному разі не на умовах Росії. І довкола цього і відбуваються всі маневри", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що у дипломатії є три основних методи досягнення мети: щось активно робити, нав’язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати, нічого не робити, "тоді речі, як правило, помирають самі собою або тебе заганяє партнер, який щось робить" та "імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити".

Кулеба наголосив, що наразі принципова позиція України — використання першого методу, а саме - "наступальна активна дипломатія, ідеї, ініціативи, пропозиції".

"Це, на нашу думку, єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія зрештою буде вимушена йти на конструктив, тому що вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне врегулювання і порушує "Мінськ" виглядають просто абсурдно не самі по собі, а на тлі того, як ми діємо. Усі наші партнери це бачать і визнають, що ми реально ініціативні, конструктивні, хочемо шукати рішення, і цим у Росії вибивається з рук аргумент про, умовно кажучи, "погану" Україну", - зазначив Кулеба.