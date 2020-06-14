"Досить шастати": мера Києва спіймали на порушенні карантину

Мера Києва Віталія Кличка спіймали на порушенні карантинних правил в одному зі столичних рес

Столичний мер повечеряв у ресторані з порушення карантинних правил.

Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

Зокрема, столичного мера помітили мешканці Воздвиженки. Він вечеряв у ресторані "Полювання на овець" у компанії чоловіка та двох дівчат після 22:00.

Згідно із вимог до роботи закладів громадського харчування під час карантину, за столиками в ресторані не повинно перебувати більш ніж 2 осіб. При цьому сам заклад має припинити роботу о 22:00.

Як повідомлялось, мер Києва неодноразово закликав мешканців міста дотримуватись карантин і без необхідності не виходити з дому. Достукатися до людей мер Кличко намагався, зокрема, фразою "Досить шастати".

Крім того, нещодавно він також звернувся в правоохоронні органи, щоб ті більш суворо контролювали дотримання карантину та безпеки організаціями, підприємствами та громадянами.