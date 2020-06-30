У світі кількість мільярдерів зросла до рекордних 2825 в 2019 р.

Кількість мільярдерів у світі і загальна вартість їхніх статків в 2019 році значно зросли після скорочення роком раніше, досягнувши рекордних показників, свідчать дані аналітичної компанії Wealth-X.

Кількість мільярдерів у світі і загальна вартість їхніх статків в 2019 році значно зросли після скорочення роком раніше, досягнувши рекордних показників, свідчать дані аналітичної компанії Wealth-X.

Згідно "Перепису мільярдерів", опублікованому компанією у вівторок, у світі в минулому році налічувалося 2825 мільярдерів, що на 221, або на 8,5%, більше, ніж у 2018 році. Загальна вартість їхніх статків збільшилася на 10,3% у річному вираженні і досягла $ 9,4 трлн.

У 2018 року кількість мільярдерів знизилася на 5,4%, а загальна вартість їхніх статків скоротилася на 7%, за даними Wealth-X.

Зростання кількості мільярдерів, незважаючи на уповільнення темпів підйому світової економіки і складну геополітичну обстановку, включно з Brexit і торговельною війною між США і Китаєм, обумовлено, головним чином, хорошою динамікою фінансових ринків, зазначає компанія.

У Північній Америці в минулому році налічувалося 834 мільярдери (зростання на 11,2%) з сукупним розміром багатства в $ 3,5 трлн (збільшення на 13,8%). В Азії їх кількість становила 758 осіб (підвищення на 12%) із загальними статками в $ 2,4 трлн (зростання на 11%).

Серед країн лідерами за кількістю мільярдерів в 2019 році залишалися США (788 осіб) і Китай (342 людини).

У Нью-Йорку налічувалися 113 мільярдерів зі статком у $ 1 млрд. Слідом ідуть Гонконг (96 осіб) і Сан-Франциско (77 осіб). Пекін посів шосте місце з 57 мільярдерами.

У дослідженні Wealth-X також проаналізували статки мільярдерів у поточному році з урахуванням пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 і її негативного впливу на світову економіку і фондові ринки. Згідно з попередніми даними, багато галузей економіки, включно з автомобільною, аерокосмічною і оборонною промисловістю, фіксують зниження як кількості мільярдерів, так і їх сукупного стану за перші п'ять місяців поточного року. Водночас у таких сферах, як страхування і охорона здоров'я, спостерігається поліпшення показників.