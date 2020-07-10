Аграрії зазнали понад 6,5 млрд грн збитків через посуху на Одещині

На Одещині агропідприємства та фермери зазнали понад 6,5 млрд грн збитків через цьогорічну посуху, яку ДСНС визнав надзвичайною ситуацією природного характеру. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Державна служба України з надзвичайних ситуацій визнала посуху в Одеській області надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня. Станом на сьогодні збитки, які були зафіксовані від посухи спільно з представниками Мінекономіки, комісії від Одеської ОДА ...складають понад 6,5 млрд грн”, — сказав Куций.

Він зазначив, що найбільше постраждали сільгоспвиробники Тратинського, Ренійського, Арцизького, Татарбунарського та Лиманського районів.

“На півночі області ситуація дещо краща, але там також зафіксовані випадки посухи”, — додав Куций.

За його словами, ОДА веде діалог з урядом й розраховує на часткову компенсацію.

“Ведемо перемовини про можливе часткове відшкодування збитків, яких зазнали аграрні підприємства внаслідок загибелі посівів через посуху”, — сказав Куций.

Також він зазначив, що наразі виникла складна ситуація з пожежами на нивах. ДСНС визнала п’ятий рівень небезпеки на території області.

Нагадаємо, очільник Одещини Максим Куций раніше заявляв, що агропідприємствам Бессарабії загрожує банкрутство, а бюджету — значна недостача коштів.