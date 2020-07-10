Аграрії зазнали понад 6,5 млрд грн збитків через посуху на Одещині

“Державна служба України з надзвичайних ситуацій визнала посуху в Одеській області надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня. Станом на сьогодні збитки, які були зафіксовані від посухи спільно з представниками Мінекономіки, комісії від Одеської ОДА ...складають понад 6,5 млрд грн”, — сказав Куций.
Він зазначив, що найбільше постраждали сільгоспвиробники Тратинського, Ренійського, Арцизького, Татарбунарського та Лиманського районів.
“На півночі області ситуація дещо краща, але там також зафіксовані випадки посухи”, — додав Куций.
За його словами, ОДА веде діалог з урядом й розраховує на часткову компенсацію.
“Ведемо перемовини про можливе часткове відшкодування збитків, яких зазнали аграрні підприємства внаслідок загибелі посівів через посуху”, — сказав Куций.
Також він зазначив, що наразі виникла складна ситуація з пожежами на нивах. ДСНС визнала п’ятий рівень небезпеки на території області.
Нагадаємо, очільник Одещини Максим Куций раніше заявляв, що агропідприємствам Бессарабії загрожує банкрутство, а бюджету — значна недостача коштів.