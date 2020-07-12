Корисний, та не для всіх: кому не варто "налягати" на чорнослив

До Вашої уваги 3 маловідомих факти про чорнослив, які переконають не захоплюватися сухофруктом.

У чорносливі містяться вітаміни А, В, Е і С, тому він є досить корисним продуктом. Але важливо знати, що надмірне вживання цього сухофрукту може бути небезпечним. І в цьому матеріалі ми розповімо вам, чому слід дотримуватися обережності.

Чорнослив корисний для роботи шлунка, також він допомагає нормалізувати тиск і поліпшити стан волосся, шкіри, нігтів і зубів. Але зловживати ним все-таки не варто.

Наприклад, тим людям, які стежать за своєю фігурою або хочуть схуднути, краще не їсти чорнослив або вживати його виключно в невеликих кількостях. Цей сухофрукт є дуже калорійним, тому, якщо його їсти великими порціями, він запросто може перешкодити вам скинути зайві кілограми.

Також чорнослив не рекомендують додавати в раціон людям з деякими захворюваннями: цукровим діабетом, серцевими хворобами, хронічними проблемами зі шлунково-кишковим трактом. Він може спровокувати погіршення стану або прояв нових симптомів.

Не варто захоплюватися чорносливом годуючим мамам, адже він може негативно відбитися на стані малюка. У дитини можуть з'явитися такі проблеми, як розлад шлунка, нудота або порушення апетиту.