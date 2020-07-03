Користь і шкода меду для організму

Залежно від обставин один і той же продукт може стати і ліками, й отрутою. Не є винятком і мед: володіючи величезною кількістю корисних властивостей, у деяких випадках він може завдати шкоди здоров’ю людини.

Мед отримують з нектару квіткових рослин бджоли, додаючи в нього особливу речовина під назвою інгибін.

Завдяки йому мед набуває просто абсолютну стерильність. Крім того, в меді міститься просто неймовірна кількість корисних речовин, необхідних людському організму.

Однак, так чи корисний мед, як нам говорили з самого дитинства? Яка його калорійність і скільки можна споживати його в добу? У цій статті ми постараємося відповісти на ці та інші питання, які цікавлять читачів.

У меді міститься просто величезна кількість корисних елементів: каротин, протеїн, вітаміни групи B, C, PP. Крім того, є ферменти, різні ефірні масла, а також органічні кислоти, цукор і азотисті сполуки.

До складу в загальній кількості входить більше трьохсот найрізноманітніших речовин. Якщо використовуються елітні сорти меду, то буде не менше тридцяти трьох самих корисних мікроелементів.

У 100 гр. меду міститься 82 гр. вуглеводів. З низ 40% фруктози і близько 35% глюкози. Якщо в меді переважає фруктоза, то він буде мати більш солодкий смак, а якщо навпаки, то такий продукт схильний до посиленої кристалізації.

Крім цих основних компонентів, в меді є і вода, яка може досягати 22% від загальної маси. Також є органічні кислоти, наприклад, молочна, яблучна, лимонна та інші.

Калорійність меду: в 100 грамах продукту міститься приблизно 327 ккал. Її можна порівняти з пшеничним хлібом, яловичиною або телячою печінкою.

Користь меду

• Зважаючи на високу калорійність, мед корисний для відновлення сил після важких захворювань, спортивних змагань, важких фізичних навантажень, а також для дітей, які інтенсивно ростуть.

• Мед підвищує імунітет організму, його опірність хворобам, у зв’язку з цим мед часто застосовують під час застуди.

• Мед використовують для лікування захворювань серцево-судинної системи, органів шлунково-кишкового тракту, шкірних та багатьох інших захворювань.

• Володіючи бактерицидною дією, мед є природним консервантом. Він ніколи не покривається пліснявою, як і продукти, занурені в нього.

Шкода меду

Словосполучення «шкода меду» здається незвичним і дивним, настільки всі звикли вважати мед надзвичайно корисним продуктом. Однак і він може завдати шкоди організму людини. Відбувається це в наступних випадках.

• Під час нагрівання і переплавляння меду з метою припинення бродіння, для надання йому рідкої консистенції (дехто не любить зацукрований мед) і під час виробництва фальсифікованого меду. Мед під час нагрівання вище 60 оС втрачає абсолютно всі свої корисні якості та навіть може викликати отруєння.

• У разі вживання в їжу надмірно великих кількостей меду (вище зазначеної норми) високий ризик захворювання на цукровий діабет і ожиріння.

• Мед більше, ніж цукор, небезпечний у плані виникнення карієсу. Тому після його прийому в їжу потрібно прополоскати рот водою і почистити зуби.

• Для деяких людей мед та інші продукти бджільництва є алергенами, здатними викликати напад бронхіальної астми, загострення шкірних захворювань, навіть анафілактичний шок.

Дорослі люди знають про свою підвищену чутливість до меду й уникають продуктів, що його містять. А от дітям до 2-х років давати мед не рекомендується, щоб уникнути можливих алергічних реакцій.