В ЄС зробили тривожну заяву про нарощування російських військ на кордоні з Україною

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель після відеоконференції глав МЗС країн ЄС в черговий раз звернувся до РФ із закликом про деескалацію ситуації на кордоні з Україною. Зосередження російських військ дипломат назвав найбільшим, яке коли-небудь було.

"Російське нарощування військових сил дуже турбує. Понад 150 тисяч російських військових знаходяться на кордоні України і в Криму. Це найбільше скупчення російської армії біля кордонів України, яке коли-небудь було", - заявив Боррель, висловивши надію, що після заяв канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена глава РФ Володимир Путін одумається і зробить крок назад.

За словами дипломата, на зустрічі всі міністри одностайно висловилися про повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше ми писали про те, що виключати ймовірність початку повномасштабного вторгнення Росії не можна. Про це розповів "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.