"Продовжують прибувати": міністр розповів, скільки російських військових буде на кордоні України через тиждень (відео)

Російських військових поблизу кордону з Україною стає все більше. Як заявив на сьогоднішній прес-конференції глава МЗС України Дмитро Кулеба, кількість російських солдатів наближається до 120 тисяч, і Росія не має наміру на цьому зупинятися.

"Російські війська продовжують прибувати до наших кордонів на північному сході, сході і півдні. Приблизно через тиждень, як очікується, чисельність об'єднаного угруповання військ перевищить 120 тисяч військовослужбовців", - заявив Кулеба, закликаючи західні країни ввести санкції, щоб вплинути на країну-агресора.

Кулеба переконаний, що якщо Москва зробить ще один крок до війни, це призведе до катастрофічних наслідків для Росії, міжнародної ізоляції і болючих економічних санкцій.

Нагадаємо, раніше командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповідав про те, що нарощування ворожого контингенту триває. До кордону, за його словами, прибули додаткові батальйони тактичної групи, їх зараз 47, а загальна чисельність сягає 103 200 осіб.