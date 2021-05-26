Білоруські літаки продовжують літати над Україною: опубліковано карти

Незважаючи на те, що Україна офіційно закрила авіасполучення з Білоруссю, їхні літаки над нашою державою, як і раніше, літають.

Карти, які свідчать про це, опублікував Телеграм-канал "Україна 24/7".

Повідомляється, що лайнери "Бєлавіа" сполученням "Мінськ - Тірана" і "Могильов - Шарм-еш-Шейх" сьогодні пролетіли над Україною до місця прибуття.

Втім, раніше повідомлялося, що літаки, які прямують з Мінська, не долітають до пункту призначення - їх розгортають на півдорозі в зв'язку з забороною авіасполучення через примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську, під час якої було затримано колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Також ми писали про те, на літаках яких авіакомпаній ще можна дістатися до Мінська.