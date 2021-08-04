Ектор Хіменес Браво проміняв українську мову на російську і потрапив у скандал

Відомий український ресторатор і телеведучий Ектор Хіменес Браво раптово почав вести свій блог в Instagram російською мовою, чим викликав гнів своїх дописувачів. Раніше він публікував свої пости українською.

Останній пост українською мовою в блозі Ектора з'явився 13-го липня, а на наступний день шоумен раптово перейшов на російську. Коментувати це він ніяк не став.

При цьому під його останніми постами з'явилося безліч незадоволених коментарів від дописувачів, які дорікнули ресторатору через те, що він порушив обіцянку вести блог українською мовою.

"А чому російська? Все ж українська мова не так вже й проста", "А як же обіцянка вести сторінку українською?",

"Невже українська мова така складна, щоб добре опанувати і вільно говорити нею", "Цікавий ваш рецепт, обов'язково спробую! Але дуже шкода, що ваші пости тепер не українською" - пишуть користувачі.

Ектор Хіменес-Браво - один з найбільш відомих кухарів і рестораторів в Україні. Ось уже протягом 9 років він є суддею популярного в Україні реаліті-шоу «МастерШеф». Браво володіє в Києві такими закладами, як BAO, NAM і кондитерською Bo.Pastry.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, як здивувати своїх близьких смачним картопляним пюре.